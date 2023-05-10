Названы причины признания недействительным контракта на содержание светофоров в Пскове

19:44, 10 мая 2023, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области по иску заместителя прокурора Псковской области признал недействительными открытый конкурс в электронной форме и муниципальный контракт, заключённый между управлением городского хозяйства администрации г. Пскова и ООО «Комсервис» на выполнение комплекса работ по содержанию технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов) на территории муниципального образования «Город Псков». Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Псковской области.

Суд установил, что в соответствии с протоколом подведения итогов конкурса подано шесть заявок на участие в закупке, по результатам рассмотрения которых ООО «Комсервис» признано победителем. По результатам конкурса управлением с обществом заключён муниципальный контракт № 173 на выполнение вышеуказанных работ. Цена контракта составила 1 960 000 руб.

При этом конкурсной документацией установлено два критерия оценки:

а) стоимостный — цена контракта;

б) нестоимостный — квалификация участника закупки.

Согласно протоколу подведения итогов открытого конкурса сведения о наличии квалификации представило только ООО «Комсервис», за что получило 100 баллов. Остальные участники опыта исполнения аналогичных контрактов не имели, в связи с чем по данному критерию получили 0 баллов.

Вместе с тем проведённая прокуратурой поверка показала, что предоставленные обществом сведения о квалификации являются недостоверными.

Так, муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по содержанию технических средств организации дорожного движения (светофорных объектов) в муниципальном образовании «Город Псков» не соответствует по цене, сведения об остальных четырёх указанных договорах являются недостоверными.

Окончательное предложение цены контракта ООО «Комсервис» составило 1 960 000 рублей, что также не является наименьшим (предложение цены ООО «Скорпион-Групп» составило 1 400 000 руб.).

С учётом вышеизложенного, победителем открытого конкурса должно было быть признано ООО «Скорпион-Групп» как организация, предложившая наименьшую цену контракта.

Вместе с тем, представив указанные документы об опыте работы, ООО «Комсервис» стало победителем конкурса и заключило с управлением муниципальный контракт.

УФАС по Псковской области по результатам проверки в отношении ООО «Комсервис» вынесено предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно удаление из личного кабинета в единой информационной системе, а также с иных торговых площадок недостоверных документов о подтверждении опыта выполнения работ. Одновременно материалы проверки направлены в прокуратуру города Пскова.

Учитывая указанные результаты проверки, прокуратура пришла к выводу, что общество при подаче заявки на участие в аукционе представило недостоверную информацию относительно ранее полученного опыта выполнения работ, в связи с чем общество не соответствовало требованиям, предъявляемым к участникам закупок и предусмотренным статьёй 31 закона № 44-ФЗ.

Суд признал установленные прокуратурой обстоятельства надлежащими доказательствами и пришёл к выводу о нарушении при проведении конкурса правил, установленных статьёй 31 закона № 44-ФЗ, что привело к искажению результатов при подсчёте баллов, повлёкшему за собой неправильное определение победителя.

Решение по делу № А52-1543/2023 в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленный законом срок.