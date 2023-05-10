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Общество

Судебные приставы Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях

Фото здесь и далее: пресс-служба ведомства

Судебные приставы Псковской области поздравили ветеранов, узников, тружеников тыла с Днём Великой Победы, сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В городе Пскове заместитель руководителя управления Елена Елисеева совместно с врио  начальника отделения организации профессиональной подготовки и воспитательной работы Александром Кирилловым поздравили малолетнюю узницу — 92-летнюю Раису Тимофеевну.

В городе Порхов совестно с администрацией судебные приставы поздравили участников Великой Отечественной войны, детей блокадного Ленинграда и узников концлагерей.

В  Невеле судебные приставы ежегодно поздравляют ветерана Фёдора Сергеевича, которому в этом году исполнилось 97 лет.

Судебные приставы Опочецкого и Красногородского районов поздравили с праздником Великой Победы 95-летнего ветерана — Петра Васильевича.

Также судебные приставы приняли участие в международной патриотической акции «Рекорд Победы», которую организовал лидер движения Street Workout Pskov, сотрудник УФССП по Псковской области Виталий Дидыч.

Международная спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы» проводится в городах России и стран бывшего СССР уже не первый год подряд и заключается в том, что участники коллективно в несколько подходов выполняют отжимания — за каждый мирный день, прошедший после окончания Великой Отечественной войны.

В этом году в акции участвовало более 70 человек, включая сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Сотрудники ведомства принимают участие в данной акции уже второй год.

Участники спортивного мероприятия отжались заявленные 28 489 раз — столько дней прошло с конца Великой Отечественной войны — и установили рекорд 37 000 отжиманий, выполнив 30 подходов по 20 раз.

Сотрудники УФССП по Псковской области впервые приняли участие в подобной акции, где смогли проявить себя, показав свою отличную физическую подготовку и силу воли.

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