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Общество

Более 70 заявок на участие в акции «Губернаторский дневник» подали псковские школьники

Фото: «Комсомольская правда. Псков»

В 2023 году акции «Губернаторский дневник» в Псковской области исполняется 10 лет. С 1 мая «Комсомольская правда в Пскове» начала сбор заявок среди школьников региона для участия в юбилейном сезоне проекта.

Всего с начала приёма заявок более 70 школьников изъявили желание посостязаться за звание лучших из лучших. Среди районов-лидеров по количеству поданных заявок на первом месте по традиции находится областной центр, далее идут Великие Луки, следом Печорский и Порховский районы. Также поданы заявки из Островского, Куньинского, Красногородского, Себежского и Псковского районов.

Напомним, победители акции отправятся на встречу в офис губернатора Михаила Ведерникова и получат призы спонсора проекта «Россельхозбанка».
 

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