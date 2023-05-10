Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Архиерейский дом планируют отреставрировать к концу 2023 года

Архиерейский дом на подворье Псково-Печерского монастыря планируется отреставрировать к концу 2023 года, сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Работы на фасадах и внутри здания выполнены на 40 %.

На здании появится декоративная отделка над карнизами (аттики) и новые световые окна.

Историческому зданию возвращают первоначальный облик.  Архиерейский дом построен в 1881 г. по проекту петербургского архитектора Новицкого. Впервые встречается на плане Пскова 1890 г., где указано, что в архиерейском доме есть домовая Крестовая церковь.

Это одно из интереснейших зданий в Пскове периода эклектики, решённое с использованием приёмов, характерных для раннего классицизма. Образец стиля Людовика ХVI в архитектуре Пскова.

Здание неоднократно подвергалось перепланировкам в связи с приспособлением под больничный корпус. До капитального ремонта в конце 1980-х в здании располагалась поликлиника Псковского онкологического диспансера.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 мая 2023

Восемь команд приняли участие в футбольном фестивале «Локобол-2023-РЖД»
10 мая 2023

Убивший свою сожительницу мужчина предстанет перед судом в Пскове

10 мая 2023

Ремонт автомобильной дороги Пушкинские Горы – Локня продолжится
10 мая 2023

Архиерейский дом планируют отреставрировать к концу 2023 года

10 мая 2023

Более 70 заявок на участие в акции «Губернаторский дневник» подали псковские школьники
10 мая 2023

Руководство областной больницы поздравило детей войны с Днём Победы
10 мая 2023

ФОТОФАКТ Кино снимут в Псковской областной больнице
10 мая 2023

О преобразовании Печор поговорили на «Серебряном дожде». Главное

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...