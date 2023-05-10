Архиерейский дом планируют отреставрировать к концу 2023 года

22:20, 10 мая 2023, ПАИ

Архиерейский дом на подворье Псково-Печерского монастыря планируется отреставрировать к концу 2023 года, сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Работы на фасадах и внутри здания выполнены на 40 %.

На здании появится декоративная отделка над карнизами (аттики) и новые световые окна.

Историческому зданию возвращают первоначальный облик. Архиерейский дом построен в 1881 г. по проекту петербургского архитектора Новицкого. Впервые встречается на плане Пскова 1890 г., где указано, что в архиерейском доме есть домовая Крестовая церковь.

Это одно из интереснейших зданий в Пскове периода эклектики, решённое с использованием приёмов, характерных для раннего классицизма. Образец стиля Людовика ХVI в архитектуре Пскова.

Здание неоднократно подвергалось перепланировкам в связи с приспособлением под больничный корпус. До капитального ремонта в конце 1980-х в здании располагалась поликлиника Псковского онкологического диспансера.