Архиерейский дом планируют отреставрировать к концу 2023 года
Архиерейский дом на подворье Псково-Печерского монастыря планируется отреставрировать к концу 2023 года, сообщает телеграм-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».
Работы на фасадах и внутри здания выполнены на 40 %.
На здании появится декоративная отделка над карнизами (аттики) и новые световые окна.
Историческому зданию возвращают первоначальный облик. Архиерейский дом построен в 1881 г. по проекту петербургского архитектора Новицкого. Впервые встречается на плане Пскова 1890 г., где указано, что в архиерейском доме есть домовая Крестовая церковь.
Это одно из интереснейших зданий в Пскове периода эклектики, решённое с использованием приёмов, характерных для раннего классицизма. Образец стиля Людовика ХVI в архитектуре Пскова.
Здание неоднократно подвергалось перепланировкам в связи с приспособлением под больничный корпус. До капитального ремонта в конце 1980-х в здании располагалась поликлиника Псковского онкологического диспансера.
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