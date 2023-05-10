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Общество

Суд рассмотрит дело о нападении собак на жителя Пустошки

Прокурор Пустошкинского района обратился в суд с заявлением о взыскании компенсации морального вреда в интересах гражданинки пожилого возраста после причинения её здоровью вреда среднего тремя собаками, принадлежащими местному жителю. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-служба прокуратуры.

По результатам проведённой проверки по обращению гражданинки 1948 года рождения установлено, что 9 октября 2022 года в деревне Забелевица Пустошкинского района на неё напали собаки, принадлежащие местному жителю, и покусали её. После указанных событий женщина была госпитализирована в травматологию ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» с диагнозом «множественные укушенные раны верхних и нижних конечностей».

В результате полученных травм заявительница испытала физические и нравственные страдания, физическую боль, сильные душевные переживания. Согласно заключению эксперта, причинённый гражданке вред оценивается как повлёкший средней тяжести вред здоровью.

Поскольку заявительница в силу возраста, юридической неграмотности и материального положения не была в состоянии самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав, 22 марта 2023 года прокурором района в её интересах в Опочецкий районный суд подано исковое заявление о взыскании с хозяина собак компенсации морального вреда в размере 250 000 рублей в пользу заявительницы.

Исковое заявление находится на рассмотрении суда. 

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