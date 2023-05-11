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Общество

В Пскове пройдёт бесплатный приём по лечению бесплодия

Бесплатный приём специалиста по лечению бесплодия состоится в женской консультации Псковского клинического перинатального центра (Псков, ул. Кузбасской Дивизии, д. 22а) 19 мая с 11:30 до 18:30. Его будет вести врач акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующая отделением ВРТ клиники «Мать и дитя Санкт-Петербург», кандидат медицинских наук Светлана Паскарь. Об этом сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Приём включает в себя анализ медицинской документации; сбор анамнеза; консультацию; осмотр на гинекологическом кресле (при необходимости); УЗИ органов малого таза (при необходимости); рекомендации по подготовке пакета документов на программу ЭКО; обсуждение вариантов лечения и дообследования; ответы на вопросы.

Запись и подробности по телефонам регистратуры женской консультации: 8 (8112) 56-92-73, 56-92-59.

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