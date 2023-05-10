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Общество

Убивший свою сожительницу мужчина предстанет перед судом в Пскове

В Пскове перед судом предстанет мужчина по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице со смертельным исходом, сообщает пресс-служба СК РФ по Псковской области.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшей).

По версии следствия, в ночь на 8 августа 2022 года обвиняемый находился с 31-летней сожительницей по месту жительства в одной из квартир на улице Боровой в городе Пскове. В ходе ссоры, вызванной употреблением спиртных напитков, он нанёс потерпевшей почти полсотни ударов по различным частям тела. В результате черепно-мозговой травмы пострадавшая через непродолжительное время скончалась на месте преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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