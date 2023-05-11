Последние снимки Млечного Пути перед сезоном белых ночей сделал пскович

07:46, 11 мая 2023, ПАИ

Последние снимки Млечного Пути перед сезоном белых ночей сделал астроном-любитель из Пскова Пётр Митрофанов. Свои фотографии он разместил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«В ближайшие ночи завершается сезон видимости Млечного Пути на широте Пскова. Из-за наступления светлых ночей, начиная с середины мая до начала августа, Млечный Путь перестанет быть доступен для видимости даже в середине ночи», - уточнил Пётр.

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