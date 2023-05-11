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Восемь команд приняли участие в футбольном фестивале «Локобол – 2023 – РЖД»

Фото: Luki-News

Восемь команд приняли участие в региональном этапе Международного футбольного фестиваля «Локобол – 2023 – РЖД» среди девочек 2011–2012 годов рождения, сообщает интернет-ресурс Luki-News.

По итогу соревнований первое место заняла команда «Лидер» из Санкт-Петербурга, второе место — «Куница» (Кунья), третье — ППК-1 (Псков), четвёртое — «Экспресс» (Великие Луки), пятое — ППК-2 (Псков), шестое — «Переслегино» (Великолукский район), седьмое — «Экспресс-Энергия» (Великие Луки), восьмое — «Пустоша» (Пустошка).

По итогам турнира были определены лучшие игроки турнира. Ими стали Алисия Дубровина (ППК-1), Кристина Васильева («Лидер»), Гнильцова Арина («Экспресс»), Константинова Виолетта («Куница»), Калинина Сабина («Лидер»). Победитель турнира выступит в следующем этапе, который пройдёт в июне в Ковылкине (Мордовия).

Футбольный фестиваль «Локобол» проходит в 17-й раз и в этом году посвящён Году педагога и наставника.

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