Завершение строительства ФАПов в Куньинском районе проверил глава района

00:17, 11 мая 2023, ПАИ

По сообщению главы Куньинского района Олега Лебедева, он вместе с рабочей комиссией проверил завершение строительства ФАПов в селе Усмынь и деревне Кресты.

Все основные работы закончены. Специалисты управления капитального строительства сделали ряд замечаний, устранить которые подрядчик обязан до 16 мая.

«Само здание как снаружи, так и изнутри оставляет приятные впечатления: благоустроенная территория, большей частью из тротуарной плитки, стоянка для транспорта, ограждение из 3D-сетки, удобные функциональные помещения, хорошее освещение, электрическое отопление, вода (горячая, холодная), санузел, противопожарная и охранная системы, отличная вентиляция, возможность автономного электроснабжения (от бензинового генератора)», — уточнил глава.

Напомним, что всего в Псковской области лицензию получил 21 новый модульный ФАП.