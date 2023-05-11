32 заявки поданы на участие в чемпионате России по воздухоплавательному спорту
В Великих Луках завершился приём заявок на чемпионат России по воздухоплавательному спорту, передаёт корреспондент «Первого Псковского».
Всего подано 32 заявки на участие в чемпионате. Будет разыграно несколько кубков — кубок города Великие Луки, кубок княгини Ольги, кубок Дружбы. Чемпионат Псковской области пройдёт во второй раз.
Спортивное мероприятие организовано в рамках Международной встречи воздухоплавателей, которую планируется провести 11–17 июня.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
11 мая 2023
Псковские спортсмены примут участие в первенстве России среди юниоров по боксу
10 мая 2023
Убивший свою сожительницу мужчина предстанет перед судом в Пскове