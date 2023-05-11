Подписан контракт на ямочный ремонт улиц Пскова картами

08:31, 11 мая 2023, ПАИ

Подписан большой контракт на ямочный ремонт улиц Пскова картами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Борис Елкин.

«Перечень объектов - в карточке. Из этого списка по другому контракту уже сделаны участки улиц Западной и Поземского, перекресток Максима Горького и Конной. Срок выполнения работ – до конца года, но постараемся сделать раньше. Гарантия на покрытие составит год», - уточнил Борис Елкин.

Он пояснил, что работы связаны с восстановлением изношенных слоев. «Это не полноценный ремонт дороги, когда срезается весь асфальтобетон и укладывается два слоя асфальта. Здесь меняется только верхний изношенный слой. По сути, это ямочный ремонт. Отличается лишь площадь участка. Вырубка старого асфальта при ремонте картами может быть до 100 кв. м. Всего закроем около 40 тыс. кв. м», - пояснил глава города.