Стало известно, кого чаще приглашают на собеседование псковские работодатели

09:10, 11 мая 2023, ПАИ

Чаще всего псковские работодатели приглашают на собеседования соискателей в возрасте от 19 до 30 лет – на них приходится 47% от всех приглашений на работу и собеседования в начале 2023 года, сообщает hh.ru.

Вторая по популярности у работодателей категория – это соискатели в возрасте от 31 года до 40 лет (31% офферов от работодателей для местных соискателей). На соискателей от 41 года до 50 лет приходится 12% приглашений. Еще 6% приглашений были отправлены соискателям 14-18 лет, и наконец 4% приглашений на работу псковские компании выслали соискателям от 51 года и старше.

При этом интересно, если сравнить 2023 и 2022 год, то становится очевидным возрастающий интерес местных работодателей к соискателям более старшего возраста. Так, количество приглашений, направленных местным соискателям в возрасте 41-50 лет, выросло на 52%, а соискателям старше 50 лет – на 104%, то есть в 2 раза.