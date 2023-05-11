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Проект «Ты такая красивая» презентовали в Пскове

Проект «Ты такая красивая» презентовали в Пскове, сообщила ПАИ исполнительница Елизавета Степанова.

Презентация соединила в себе несколько элементов искусства: музыка - песня Лизы Матрёшки «Красивая», которая легла в основу проекта, театр - перфоманс студенток театрального отделения ПОКИ под руководством Анастасии Филонович при поддержке художницы Анны Ходюк, фотографии - мини-фотовыставка Юлии Пановой, видео - как результат проекта, работа Камиллы Дягилевой и Тамары Бабаевой.

«Проект «Ты такая красивая» – это социальный эксперимент. Зрители познакомились с пятью героинями, с которыми психолог Юлия Шапиро говорила о красоте, восприятии себя и причинах уязвимости. Цель проекта — вдохновить женщин относиться к себе с большей любовью и заботой», - пояснила Елизавета Степанова.

Результаты проекта - на сайте тытакаякрасивая.рф.

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