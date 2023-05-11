Капремонт электросистемы провели в доме на улице Красных Партизан в Пскове

09:34, 11 мая 2023, ПАИ

Приёмочная комиссия по капитальному ремонту системы электроснабжения в доме № 17 на улице Красных Партизан в Пскове прошла 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Работы выполнила в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год подрядная организация ООО «Электротренд».

На объекте заменили электрический щит вместе с оборудованием, электрические кабели. Также установили новые светильники с энергосберегающими светодиодными лампами, датчиками движения и освещенности в местах общего пользования, в том числе над входными дверьми и в подвальных помещениях.

Все работы выполнили в соответствии с проектно-сметной документацией, с должным качеством и в установленные сроки, отметили в фонде.



Добавим, что собираемость взносов на капитальный ремонт в вышеуказанном многоквартирном доме составляет порядка 90 %.