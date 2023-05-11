Тхэквондисты со всей России поборются в Пскове за кубок губернатора

11:28, 11 мая 2023, ПАИ

Всероссийский турнир по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области пройдёт в Пскове с 12 по 14 мая. Об этом сообщается в официальном сообществе микрорайона «Звездный. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Главный приз - кубок губернатора Псковской области - получит команда, которая завоюет большее количество медалей высшего достоинства.

Комплекты медалей разыграют в четырёх возрастных категориях: юноши и девушки 11-13 лет, юниоры и юниорки 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, мужчины и женщины.

Спортивные состязания пройдут в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района по адресу: улица Балтийская, 11а.

Турнир по тхэквондо в Псковской области проводится с 2019 года. В первый год мероприятие проходило на региональном уровне. Затем соревнования получили статус всероссийских. В прошлом году в них приняли участие около 800 спортсменов из разных регионов страны.