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Общество

Псковичей приглашают на службу в Росгвардию

В ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области требуются сотрудники на должности полицейского (бойца), полицейского (водителя). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Требования к соискателям: возраст до 35 лет, несудимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Граждане, принятые на службу, пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством.

Также открыта вакансия делопроизводителя.

Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (8112) 62-01-12.

В отделение лицензионно-разрешительной работы по Пскову требуется инспектор фонда, необходимо образование не ниже среднего, заработная плата 14 350 рублей, отпуск 28 календарных дней, премии.

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