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Общество

Великолукский городской суд отремонтируют в 2025 году

Здание Великолукского городского суда капитально отремонтируют в Псковской области. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. 

Подрядчику предстоит провести комплексный капитальный ремонт здания, в том числе отремонтировать сети водоотведения, водоснабжения и отопления, проработать систему телефонизации и видеонаблюдения, благоустроить прилегающую к суду территорию, отремонтировать фасад здания и провести отделочные работы.

Работы будут проходить в три этапа и должны быть выполнены до 15 ноября 2025 года. 

Максимальная цена контракта составляет 167,6 млн рублей. Закупка осуществляется за счёт средств из федерального бюджета. Подведение итогов аукциона назначено на 15 мая.

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