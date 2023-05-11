Великолукский городской суд отремонтируют в 2025 году
Здание Великолукского городского суда капитально отремонтируют в Псковской области. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит провести комплексный капитальный ремонт здания, в том числе отремонтировать сети водоотведения, водоснабжения и отопления, проработать систему телефонизации и видеонаблюдения, благоустроить прилегающую к суду территорию, отремонтировать фасад здания и провести отделочные работы.
Работы будут проходить в три этапа и должны быть выполнены до 15 ноября 2025 года.
Максимальная цена контракта составляет 167,6 млн рублей. Закупка осуществляется за счёт средств из федерального бюджета. Подведение итогов аукциона назначено на 15 мая.
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