Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

В Псковской области подвели итоги спартакиады молодёжи допризывного возраста

Спартакиада молодежи Псковской области допризывного возраста, посвящённая 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла в Пскове 10 мая. В соревнованиях приняли участие пять команд и 50 человек. Об этом сообщается в группе «Центр спортивной подготовки Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Центр спортивной подготовки Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

В программу мероприятия вошли областной смотр физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе: стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты весом 700 грамм, бег на дистанцию 60 и 3000 метров, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, а также соревнования по военной подготовке: разборка и сборка автомата на время, строевая подготовка в составе команды.

Итоги областного смотра физической подготовки:

Соревнования по стрельбе:

В командном зачёте:

1 место – Островский район
2 место – Струго-Красненский район
3 место – город Псков

В личном зачете:

1 место – Никита Ефимов, Островский район, 81 очко;
2 место – Артём Алексеев, Островский район, 78 очков;
3 место – Мухаммад Пиров, Островский район, 77 очков.

Победителей и призёров в соревнованиях по стрельбе наградили кубками, медалями и дипломами ДОСААФ России Псковской области.

Участники, показавшие лучшие результаты в отдельных видах многоборья:

Бег 60 метров – Виктор Жуков, город Псков – 7,2 секунды;
Метание гранаты – Илья Макаров, Себежский район – 47,30 метра;
Подтягивание – Михаил Корху, Гдовский район – 21 раз
Прыжок в длину с места – Никита Ефимов, Островский район, 269 сантиметров;
Поднимание туловища - Виктор Жуков, город Псков – 75 раз и Иван Китков, Гдовский район также 75 раз;
Бег 3000 метров – Евгений Дробышев, город Псков – 11:40 минут.

По всей программе смотра физической подготовки призовые места заняли:

В командном зачете:

1 место – Островский район;
2 место – город Псков;
3 место – Гдовский район.

В личном зачете:

1 место – Никита Ефимов, Островский район;
2 место – Мухаммад Пиров, Островский район;
3 место – Геннадий Кярки, Островский район.

Победителей и призёров в смотре физической подготовки наградили кубками, медалями и грамотами комитета по спорту Псковской области.

Итоги соревнований по военной подготовке:

Разборка и сборка автомата на время:

1 место – Островский район;
2 место – Псков;
3 место – Себежский район.

Строевая подготовка:

1 место – Островский район;
2 место – Псков;
3 место – Себежский район;
3 место – Струго-Красненский район.

По всей программе соревнований по военной подготовке:

1 место – Островский район;
2 место – Псков;
3 место – Себежский район.

Победителям и призёрам в соревнованиях по военной подготовке вручили кубки, медали и дипломы Военного комиссариата Псковской области.

Итоги спартакиады молодёжи Псковской области допризывного возраста в общекомандном первенстве:

1 место – Островский район;
2 место – г. Псков;
3 место – Себежский район.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном зачёте, получили кубки и грамоты комитета по спорту Псковской области, а участники команд – медали и грамоты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 мая 2023

Парусная регата открыла сезон на Себежском озере
11 мая 2023

В Псковской области подвели итоги спартакиады молодёжи допризывного возраста
11 мая 2023

32 заявки поданы на участие в чемпионате России по воздухоплавательному спорту
10 мая 2023

Восемь команд приняли участие в футбольном фестивале «Локобол – 2023 – РЖД»
10 мая 2023

Судебные приставы Псковской области приняли участие в праздничных мероприятиях
10 мая 2023

Псковички заняли призовые места на первенстве России по велоспорту на шоссе
09 мая 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Победные мероприятия в Пскове
07 мая 2023

Псковичи завоевали призовые места на Кубке России по зимнему плаванию

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...