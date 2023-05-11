В Псковской области подвели итоги спартакиады молодёжи допризывного возраста

11:10, 11 мая 2023, ПАИ

Спартакиада молодежи Псковской области допризывного возраста, посвящённая 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошла в Пскове 10 мая. В соревнованиях приняли участие пять команд и 50 человек. Об этом сообщается в группе «Центр спортивной подготовки Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В программу мероприятия вошли областной смотр физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе: стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты весом 700 грамм, бег на дистанцию 60 и 3000 метров, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине, а также соревнования по военной подготовке: разборка и сборка автомата на время, строевая подготовка в составе команды.

Итоги областного смотра физической подготовки:

Соревнования по стрельбе:

В командном зачёте:

1 место – Островский район

2 место – Струго-Красненский район

3 место – город Псков

В личном зачете:

1 место – Никита Ефимов, Островский район, 81 очко;

2 место – Артём Алексеев, Островский район, 78 очков;

3 место – Мухаммад Пиров, Островский район, 77 очков.

Победителей и призёров в соревнованиях по стрельбе наградили кубками, медалями и дипломами ДОСААФ России Псковской области.

Участники, показавшие лучшие результаты в отдельных видах многоборья:

Бег 60 метров – Виктор Жуков, город Псков – 7,2 секунды;

Метание гранаты – Илья Макаров, Себежский район – 47,30 метра;

Подтягивание – Михаил Корху, Гдовский район – 21 раз

Прыжок в длину с места – Никита Ефимов, Островский район, 269 сантиметров;

Поднимание туловища - Виктор Жуков, город Псков – 75 раз и Иван Китков, Гдовский район также 75 раз;

Бег 3000 метров – Евгений Дробышев, город Псков – 11:40 минут.

По всей программе смотра физической подготовки призовые места заняли:

В командном зачете:

1 место – Островский район;

2 место – город Псков;

3 место – Гдовский район.

В личном зачете:

1 место – Никита Ефимов, Островский район;

2 место – Мухаммад Пиров, Островский район;

3 место – Геннадий Кярки, Островский район.

Победителей и призёров в смотре физической подготовки наградили кубками, медалями и грамотами комитета по спорту Псковской области.

Итоги соревнований по военной подготовке:

Разборка и сборка автомата на время:

1 место – Островский район;

2 место – Псков;

3 место – Себежский район.

Строевая подготовка:

1 место – Островский район;

2 место – Псков;

3 место – Себежский район;

3 место – Струго-Красненский район.

По всей программе соревнований по военной подготовке:

1 место – Островский район;

2 место – Псков;

3 место – Себежский район.

Победителям и призёрам в соревнованиях по военной подготовке вручили кубки, медали и дипломы Военного комиссариата Псковской области.

Итоги спартакиады молодёжи Псковской области допризывного возраста в общекомандном первенстве:

1 место – Островский район;

2 место – г. Псков;

3 место – Себежский район.

Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном зачёте, получили кубки и грамоты комитета по спорту Псковской области, а участники команд – медали и грамоты.