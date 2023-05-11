Мошенники пообещали псковичу 12 млн рублей, но похитили его деньги

17:22, 11 мая 2023, ПАИ

Мошенники обманули жителя Пскова, пообещав 12 млн рублей компенсации за то, что фирма, где он заказывал БАДы, прекратила существование. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Жителю Пскова позвонил на мобильный телефон неизвестный и сообщил, что фирма, где он ранее заказывал биологически активные добавки, прекратила свое существование, в связи с чем в качестве компенсации ему выплатят 12 млн рублей. Однако он должен заплатить юристам за работу 58 тысяч рублей.

«Мужчина сообщил, что не располагает указанной суммой, тогда находчивые мошенники предложили перевести ему 5 100 рублей, что и сделал мужчина», – отметили в прокуратуре.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.