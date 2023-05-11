Мошенники пообещали псковичу 12 млн рублей, но похитили его деньги
Мошенники обманули жителя Пскова, пообещав 12 млн рублей компенсации за то, что фирма, где он заказывал БАДы, прекратила существование. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
Жителю Пскова позвонил на мобильный телефон неизвестный и сообщил, что фирма, где он ранее заказывал биологически активные добавки, прекратила свое существование, в связи с чем в качестве компенсации ему выплатят 12 млн рублей. Однако он должен заплатить юристам за работу 58 тысяч рублей.
«Мужчина сообщил, что не располагает указанной суммой, тогда находчивые мошенники предложили перевести ему 5 100 рублей, что и сделал мужчина», – отметили в прокуратуре.
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).
Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.