Проезд от улицы Гагарина к Заводской закроют в Пскове

11:18, 11 мая 2023, ПАИ

Участок проезда, ведущий от улицы Гагарина к улице Заводской (вдоль здания № 15 на улице Гагарина) в Пскове, закроют для движения транспорта с 15 мая по 10 июня. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Там будут проводиться аварийные земляные работы на инженерных сетях теплоснабжения.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и призывает внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.