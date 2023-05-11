38 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области за семь дней

14:11, 11 мая 2023, ПАИ

139 человек, в том числе 38 детей, обратились в медицинские организации Псковской области с укусами клещей с 4 по 10 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Количество обращений из-за укусов клещей снизилось на 46 % по состоянию на 10 мая в сравнении с наблюдениями предыдущих лет.

Специалисты исследовали на наличие возбудителей инфекций 100 клещей. В исследованных образцах обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза. Всего 22 клеща оказались инфицированы этим заболеванием, в двух случаях возбудители моноцитарного эрлихиоза человека.