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Происшествия

42-летний житель Пскова украл барсетку с крыльца Сбербанка

42-летний житель Пскова украл барсетку с крыльца центрального отделения Сбербанка на Октябрьском проспекте, 23/25. Возбуждено уголовное дело, вору грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В чужой барсетке пскович обнаружил паспорт, загранпаспорт и 39 тысяч рублей. Владелец имущества рассказал, что приехал в Псков из Печор на такси, чтобы отдать деньги дочери на оплату её учебы.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения. 

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