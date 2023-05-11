42-летний житель Пскова украл барсетку с крыльца Сбербанка

11:34, 11 мая 2023, ПАИ

42-летний житель Пскова украл барсетку с крыльца центрального отделения Сбербанка на Октябрьском проспекте, 23/25. Возбуждено уголовное дело, вору грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили ПАИ в прокуратуре города.

В чужой барсетке пскович обнаружил паспорт, загранпаспорт и 39 тысяч рублей. Владелец имущества рассказал, что приехал в Псков из Печор на такси, чтобы отдать деньги дочери на оплату её учебы.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения.