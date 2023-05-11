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Общество

450 запрещённых предметов пытались пронести в суды Псковской области

Судебные приставы Псковской области пресекли пронос 450 запрещенных предметов в здания судов за первые четыре месяца этого года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

«В основном выявляются колюще-режущие предметы, электрошоковые устройства, газовое и травматическое оружие и другие запрещённые предметы, которые могли представлять опасность для лиц, находящихся в суде и в отделениях судебных приставов», – написали в пресс-службе.

При этом псковские приставы обеспечивают порядок и охрану на территории 54 судов по всему региону.

Кроме того, с начала 2023 года сотрудники УФССП Псковской области доставили в суды около 200 граждан, не желающих добровольно явиться в суд. Принудительному приводу подверглись 363 человека, уклоняющихся от явки к судебным приставам-исполнителям и дознавателям.

В отношении граждан за четыре месяца судебные приставы составили 257 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.3 (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по ОУПДС) и 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности судебных приставов).

Также судебные приставы Псковской области оказали правоохранительным органам помощь в обнаружении и задержании 15 лиц, находившихся в федеральном розыске.

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