Пермский дом народного творчества даст концерт в Пскове

12:55, 11 мая 2023, ПАИ

Концерт «В гостях у сказки Евдокии Трясциной» эстрадно-театральной студии «Озарение» Пермского дома народного творчества «Губерния» пройдёт во Дворе Постникова в Пскове 14 мая в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Юные артисты познакомят гостей со сказками своего региона.

«Все волшебные сюжеты удалось сохранить благодаря сказительнице Евдокии Трясциной. Преподавая математику и физику в своей родной деревне, она всерьёз занялась краеведением. Наряду со сведениями по истории родных мест, рассказами об уважаемых земляках, она начала записывать также и образцы устного народного творчества. Затем сама стала писать сказки и разные истории, в сюжетах которых обнаруживался поучительный смысл», - подчеркнули в учреждении.

Отметим, творчество Евдокии Трясциной причислено к нематериальному культурному наследию Прикамья.