Ольга Беляцкая возглавила Псковское отделение «Почты России»

12:26, 11 мая 2023, ПАИ

11 мая Ольга Беляцкая вступила в должность директора УФПС Псковской области АО «Почта России». Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

Её первый рабочий визит после официального вступления в должность - в государственный медиахолдинг Псковской области.

Напомним, Дарья Цилина покинула пост директора Псковского управления «Почты России» в феврале.