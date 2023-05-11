Ольга Беляцкая возглавила Псковское отделение «Почты России»
11 мая Ольга Беляцкая вступила в должность директора УФПС Псковской области АО «Почта России». Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.
Её первый рабочий визит после официального вступления в должность - в государственный медиахолдинг Псковской области.
Напомним, Дарья Цилина покинула пост директора Псковского управления «Почты России» в феврале.
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11 мая 2023
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