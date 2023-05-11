Современные подходы в лечении COVID-19 обсуждают на конференции в Пскове

12:59, 11 мая 2023, ПАИ

XXIV Научно-практическая конференция «Социально значимые, редкие и широко распространённые инфекционные болезни» стартовала в Пскове сегодня, 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Открыл мероприятие академик РАН, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России Юрий Лобзин. В приветственном слове он отметил, что это первое мероприятие такого масштаба, которое проводится в Пскове и оно будет полезно как практикующим специалистам, так и студентам, которые присутствуют в зале.

Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России Елена Эсауленко рассказала, что мероприятие стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Псковской области и федерального центра, которое возникло в период пандемии.

Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Николай Зарудный зачитал приветственный адрес от лица председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко и поблагодарил коллег за возможность проведения научно-практической конференции в Пскове.

В комитете отметили, что научно-практическая конференция собрала ведущих специалистов России по инфекционным болезням. На ней будут рассматриваться проблемы организации медицинской помощи пациентам с инфекционными болезнями, вопросы диагностики, лечения и профилактики (в том числе – вакцинопрофилактики) таких актуальных инфекционных заболеваний, как коронавирусная инфекция, грипп и другие ОРВИ, вирусные гепатиты; ВИЧ-инфекция; герпесвирусные заболевания, острые кишечные инфекции.

В качестве спикеров выступят и представители псковского здравоохранения — заместитель главного врача по педиатрии Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист по инфекционным болезням комитета по здравоохранению Псковской области Елена Карзанова и главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог комитета по здравоохранению Псковской области Анастасия Повторейко. Сегодня и завтра они будут рассказывать о профилактике коронавирусной инфекции у пациентов с ВИЧ-инфекцией в Псковской области, современных подходах в лечении COVID-19 и опыте инфекционной больницы.

В комитете добавили, что в конференции в качестве слушателей участвуют врачи государственных медицинских организаций Псковской области и студенты медицинского факультета ПсковГУ.