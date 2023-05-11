До +25 градусов ожидается в Псковской области 12 мая
Переменная облачность на территории Псковской области ожидается 12 мая, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
День прогнозируется без осадков. Ветер северных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём от +20 до +25.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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11 мая 2023
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