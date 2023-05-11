Парусная регата открыла сезон на Себежском озере

12:42, 11 мая 2023, ПАИ

Парусная регата и соревнования по гребле на байдарках прошли на Себежском озере в рамках празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета «Призыв».

Лучшими яхтсменами стала команда под управлением рулевого Александра Боровика. Вторыми пришли к финишу команда рулевого Станислава Белорукова. Абсолютными чемпионами по гребле стала смешанная команда в составе Александра Дзинтарса и Александры Москаленко.

Спортивные мероприятия провело Себежское местное отделение ДОСААФ России.