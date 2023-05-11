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Общество

Макет пушки XVI века установили в Покровской башне в Пскове

Фото Псковского музея

Новый экспонат появился в Покровской башне, которая после длительного перерыва вновь стала доступна для посещения. Экспозиционное пространство башни теперь будет украшать макет пушки XVI века «Онагр». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В будущем планируется создание целого «парка» макетов артиллерийских орудий.

«За основу нашего макета было взято знаменитое орудие «Онагр», которое нам пришлось немного уменьшить, чтобы оно гармонично смотрелось в пространстве башни. Макет пушки, который сейчас экспонируется в Покровской башне, имеет длину 2 метра 30 сантиметров. Мы попытались соблюсти все основные конструктивные элементы и передать цвет оригинального орудия», – отметил начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков.

«Онагр» – это старинное русское именное артиллерийское орудие (медная пищаль), которое отлил в 1581 году мастер-пушкарь Первой Кузмин, единственное крупное орудие этого мастера, дошедшее до наших дней. В конце Ливонской войны царь Иван Грозный приказал отлить ряд крупных осадных орудий (пищалей), чтобы восполнить потери артиллерии в ходе войны. Одним из таких орудий и стала пушка «Онагр».

Помимо макета пушки и постерной выставки, рассказывающей о событиях 1581 года, в экспозиционном пространстве Покровской башни проходит показ исторического фильма о судьбе памятника и ее важнейшей роли в событиях осады. Фильм проецируется непосредственно на стену башни.

Покровская башня (ул. Свердлова, 3) работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Посещение платное. Телефон для заказа экскурсий 8 (8112) 66 33 11.

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