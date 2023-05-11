Новые земельные участки подготовят для многодетных семей Псковской области

13:12, 11 мая 2023, ПАИ

Законопроект о предоставлении участков с видами пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» и «ведения садоводства» внесут в областное Собрание. На них разрешено жилищное строительство, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, в Псковской области один из наболевших вопросов – это большая очередь многодетных семей на получение земельного участка (почти две тысячи). «Вопрос крайне сложный. Земли много, а инфраструктура есть далеко не везде. Тем не менее резервы есть, и мы приняли ряд мер, чтобы они были соответствующим образом использованы», - отметил глава региона.

Так, в собственности Пскова на территории садоводческих товариществ есть около одной тысячи нераспределенных участков, которые уже частично обеспечены дорожной инфраструктурой.



«Также поручил выделить из резервного фонда средства для подготовки проектов планирования и межевания земельного массива в Неелово-1. Кроме этого, на следующий год запланировали межевание в Богданово. По текущим оценкам, в общей сложности это даст ещё порядка 700 участков», - резюмировал Михаил Ведерников.