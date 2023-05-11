Более 30 тысяч псковичей пользуются электронными трудовыми книжками

14:03, 11 мая 2023, ПАИ

В Псковской области 30 844 работника приняли решение о ведении трудовой книжки только в электронном виде, сообщили ПАИ в псковском отделении Социального фонда РФ.

Электронная трудовая книжка (ЭТК) представляет собой данные о трудовой деятельности гражданина, которые формируются из ежемесячных отчетов работодателей и хранятся в единой базе Социального фонда России. С 2021 года всем специалистам, которые впервые устраиваются на работу, трудовая оформляется только в электронном виде. При этом сотрудники с бумажной книжкой в любой момент могут перейти на электронную.

«Одним из главных преимуществ электронной книжки является постоянный доступ работника к сведениям о его трудовой деятельности. Ознакомиться с записями в своей электронной трудовой можно в любое время за пару минут. Другой важный момент — с введением электронной трудовой книжки появилась возможность оформлять гражданам пенсии проактивно: на основе данных из государственных информационных систем», — отметила управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

Электронная трудовая книжка, как и ее бумажный аналог, содержит сведения о приеме сотрудника на работу, переводе или увольнении. В ЭТК также заносятся должность, специальность, квалификация и вид деятельности. Периоды работы, занесенные работодателем в ЭТК, влияют на формирование стажа, который будет учитываться при назначении пенсии, поэтому работникам рекомендуется регулярно получать выписку из электронной трудовой и проверять корректность ведения данных.

Получить сведения из ЭТК в бумажном виде можно у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ или в клиентской службе регионального отделения СФР. Электронную выписку удобно заказать через личный кабинет гражданина на сайте Социального фонда или на портале госуслуг. Цифровой документ имеет равную юридическую силу с бумажным и может быть представлен в любые инстанции.