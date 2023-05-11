Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 30 тысяч псковичей пользуются электронными трудовыми книжками

В Псковской области 30 844 работника приняли решение о ведении трудовой книжки только в электронном виде, сообщили ПАИ в псковском отделении Социального фонда РФ.

Электронная трудовая книжка (ЭТК) представляет собой данные о трудовой деятельности гражданина, которые формируются из ежемесячных отчетов работодателей и хранятся в единой базе Социального фонда России. С 2021 года всем специалистам, которые впервые устраиваются на работу, трудовая оформляется только в электронном виде. При этом сотрудники с бумажной книжкой в любой момент могут перейти на электронную.

«Одним из главных преимуществ электронной книжки является постоянный доступ работника к сведениям о его трудовой деятельности. Ознакомиться с записями в своей электронной трудовой можно в любое время за пару минут. Другой важный момент — с введением электронной трудовой книжки появилась возможность оформлять гражданам пенсии проактивно: на основе данных из государственных информационных систем», — отметила управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

Электронная трудовая книжка, как и ее бумажный аналог, содержит сведения о приеме сотрудника на работу, переводе или увольнении. В ЭТК также заносятся должность, специальность, квалификация и вид деятельности. Периоды работы, занесенные работодателем в ЭТК, влияют на формирование стажа, который будет учитываться при назначении пенсии, поэтому работникам рекомендуется регулярно получать выписку из электронной трудовой и проверять корректность ведения данных.

Получить сведения из ЭТК в бумажном виде можно у работодателя по последнему месту работы, в МФЦ или в клиентской службе регионального отделения СФР.  Электронную выписку удобно заказать через личный кабинет гражданина на сайте Социального фонда или на портале госуслуг. Цифровой документ имеет равную юридическую силу с бумажным и может быть представлен в любые инстанции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 мая 2023

Более ста участников примет форум молодёжных избиркомов в Пскове

11 мая 2023

Одноразовая одежда и заключение психиатра: необычные вещи для развития мобильной связи билайн
11 мая 2023

Посвящённый памятникам ЮНЕСКО форум пройдёт в Пскове
11 мая 2023

Специалист рассказала, какая птица могла свить гнездо под капотом машины в Гдове

11 мая 2023

Новые земельные участки подготовят для многодетных семей Псковской области
11 мая 2023

До +25 градусов ожидается в Псковской области 12 мая
11 мая 2023

Современные подходы в лечении COVID-19 обсуждают на конференции в Пскове
11 мая 2023

Пермский дом народного творчества даст концерт в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...