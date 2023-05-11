Премьера моноспектакля «Говорит Москва» пройдёт в Псковском драмтеатре в мае

14:51, 11 мая 2023, ПАИ

Премьера моноспектакля Линды Ахметзяновой «Говорит Москва» состоится в Псковском театре драмы в мае. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Режиссер Александр Суховский поставил спектакль «Говорит Москва» по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой. Главная героиня спектакля обладает чертами Светланы Аллилуевой, дочери Иосифа Сталина. Однако режиссер открыто не называет фамилии известных лиц и дает зрителю самостоятельно разгадать исторические прототипы персонажей. Роль Светланы исполнит актриса, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова.

«Спектакль представляет собой блуждание по воспоминаниям. Героиня спектакля как бы проваливается в прошлое: она вспоминает детство, своего отца. Сначала – приятные моменты, затем – страшные. Она бродит по своим воспоминаниям, пока не доходит до самого больного места – и на этот раз она должна не заглушить, а принять правду о своем отце», - подчеркнул режиссер спектакля Александр Суховский.

Напомним, Александр Суховский – пскович, выпускник режиссерского факультета Белорусской государственной академии искусств (2021), создатель и руководитель псковского молодежного театра Nostos, педагог.

Зайдет в спектакле речь и о трагической судьбе великого артиста и режиссера Соломона Михоэлса, руководителя Московского еврейского театра. Имя Михоэлса для Псковского театра – не пустой звук: сподвижник и ассистент Михоэлса Леонид Лурье возглавлял Псковский театр драмы с 1952 по 1956 год, с большим успехом поставил здесь «Оптимистическую трагедию» Вишневского и «Баню» Маяковского.

Над сценографией и костюмами к спектаклю работает главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло. Художник по свету – Ильшат Саяхов («Пленные духи», «Случайный вальс»). Художник по видео – Илья Старилов («Лягушки»).

Премьерные показы пройдут в Новом зале Псковского театра драмы 19, 20, 21 и 24, 25, 26 мая.