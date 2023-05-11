Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалист рассказала, какая птица могла свить гнездо под капотом машины в Гдове

Какая птица могла свить гнездо и отложить яйца под капотом автомобиля жителя Гдова, рассказала председатель комитета по ветеринарии Вера Баданина, пишет «Комсомольская правда в Пскове».

Фото: газета «Гдовская заря»

«По расположению гнезда и по тому, как сделано фото, мы можем предположить, что эти яйца отложила птичка рода воробьиных. Это может быть зарянка, королёк или вьюнок. Чаще всего эти птички живут в кустарниковых деревьях и вьют свои гнезда там», - отметила Вера Баданина.

Она добавила, что, возможно, автомобиль долго стоял и птица «сочла это место более безопасным».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 мая 2023

Более ста участников примет форум молодёжных избиркомов в Пскове

11 мая 2023

Одноразовая одежда и заключение психиатра: необычные вещи для развития мобильной связи билайн
11 мая 2023

Посвящённый памятникам ЮНЕСКО форум пройдёт в Пскове
11 мая 2023

Специалист рассказала, какая птица могла свить гнездо под капотом машины в Гдове

11 мая 2023

Новые земельные участки подготовят для многодетных семей Псковской области
11 мая 2023

До +25 градусов ожидается в Псковской области 12 мая
11 мая 2023

Современные подходы в лечении COVID-19 обсуждают на конференции в Пскове
11 мая 2023

Пермский дом народного творчества даст концерт в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...