Специалист рассказала, какая птица могла свить гнездо под капотом машины в Гдове

14:00, 11 мая 2023, ПАИ

Какая птица могла свить гнездо и отложить яйца под капотом автомобиля жителя Гдова, рассказала председатель комитета по ветеринарии Вера Баданина, пишет «Комсомольская правда в Пскове».

«По расположению гнезда и по тому, как сделано фото, мы можем предположить, что эти яйца отложила птичка рода воробьиных. Это может быть зарянка, королёк или вьюнок. Чаще всего эти птички живут в кустарниковых деревьях и вьют свои гнезда там», - отметила Вера Баданина.

Она добавила, что, возможно, автомобиль долго стоял и птица «сочла это место более безопасным».