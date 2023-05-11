Специалист рассказала, какая птица могла свить гнездо под капотом машины в Гдове
Какая птица могла свить гнездо и отложить яйца под капотом автомобиля жителя Гдова, рассказала председатель комитета по ветеринарии Вера Баданина, пишет «Комсомольская правда в Пскове».
«По расположению гнезда и по тому, как сделано фото, мы можем предположить, что эти яйца отложила птичка рода воробьиных. Это может быть зарянка, королёк или вьюнок. Чаще всего эти птички живут в кустарниковых деревьях и вьют свои гнезда там», - отметила Вера Баданина.
Она добавила, что, возможно, автомобиль долго стоял и птица «сочла это место более безопасным».
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11 мая 2023
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