Более 37,5 тысяч гостей побывали в Пушкинском заповеднике на майских праздниках

13:57, 11 мая 2023, ПАИ

С 29 апреля по 9 мая включительно Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» посетили 37 664 человека. Это больше, чем в 2021 и 2022 годах, когда в музее насчитали 30,5 тысяч и чуть более 36,5 тысяч посетителей соответственно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В службе музейной, экскурсионной и методической работы «Михайловского» констатировали, что структура туристического потока остаётся традиционной для начала высокого сезона. Большую его часть составляют так называемые индивидуалы (то есть те, кто прибыл в музей не в составе организованных туристических групп, а самостоятельно, семьями или небольшими приятельскими компаниями) — 60,82 %. Если говорить о возрастных характеристиках, то среди пушкинских паломников также по-прежнему преобладают взрослые — 73,95 % от общего числа посетителей музея.

В Пушкинском заповеднике особо отметили, что последний показатель более других подвержен сезонным колебаниям, и доля детей и подростков в общем туристическом потоке ощутимо подрастёт летом, а своей высшей отметки достигнет в первые месяцы нового учебного года.