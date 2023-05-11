Устав фонда поддержки участников СВО утвердили в России

15:48, 11 мая 2023, ПАИ

Устав государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» утвердило правительство. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.

Фонд создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Правительство утвердило его устав, перечень органов управления, порядок их формирования и компетенции.



По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главными задачами организации стали:

– Комплексное сопровождение семей погибших и ветеранов;

– Содействие в получении мер социальной поддержки: необходимых лекарств и медизделий, технических средств реабилитации, путевок в санатории, ухода на дому и психологической помощи;

– Помощь в вопросах обучения, повышения квалификации и дальнейшего трудоустройства;

– Содействие при оформлении или восстановлении документов и присвоении статуса ветерана боевых действий.



К данной работе привлекут федеральные, региональные и местные органы власти – социальные и медицинские учреждения, а также волонтерские организации.



«Фонд и его филиалы станут действовать во всех субъектах Российской Федерации и должны оказывать эффективную и востребованную помощь с учетом персональной жизненной ситуации», – резюмировал председатель правительства, поручив внимательно следить за этой работой в каждом регионе.