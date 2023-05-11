Арт-фестиваль в поддержку обитателей зооприютов проведут в Пскове
На территории приюта для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове пройдёт городской фестиваль «Коридор». Мероприятие состоится 3 июня. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль проведут в поддержку обитателей зооприютов Псковской области. В рамках мероприятия для жителей и гостей города организуют тематические зоны, среди которых свободная сцена, выставка кошек, арт-сушка, зона рисования. Будет работать блошиный рынок.
«Собираемся семьями и компаниями, чтобы провести отличный выходной в творческой атмосфере и помочь нашим хвостатым друзьям», - приглашают гостей организаторы фестиваля.
Вход на мероприятие свободный. Фестиваль пройдёт по адресу улица Новгородская, 7, приют «Лесопилка».
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