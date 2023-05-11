12 тысяч рублей заплатит гражданин Казахстана за взятку псковскому таможеннику

16:14, 11 мая 2023, ПАИ

Штраф в размере 12 тысяч рублей заплатит гражданин Казахстана за попытку дать взятку сотруднику Псковской таможни. Об этом ПАИ сообщили в региональной транспортной прокуратуре.

В марте в МАПП «Шумилкино» на российско-эстонской границе подсудимый попытался дать инспектору 100 евро, чтобы ускорить оформление автомобиля. Но таможенный инспектор уведомил об этом факте начальника Псковской таможни.

Суд постановил также конфисковать 100 евро.