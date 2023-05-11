Мини-футбольное поле построят на месте старых каруселей в Бежаницах
Карусели демонтировали в парке отдыха в посёлке Бежаницы. Об этом сообщает газета «Сельская новь».
Причинами стали износ аттракционов и несоответствие их требованиям безопасности.
На месте каруселей построят мини-футбольное поле с искусственным покрытием. В ближайшее время начнутся работы по выемке грунта и устройству щебёночного дренирующего слоя.
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