Мини-футбольное поле построят на месте старых каруселей в Бежаницах

16:02, 11 мая 2023, ПАИ

Карусели демонтировали в парке отдыха в посёлке Бежаницы. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

Причинами стали износ аттракционов и несоответствие их требованиям безопасности.

На месте каруселей построят мини-футбольное поле с искусственным покрытием. В ближайшее время начнутся работы по выемке грунта и устройству щебёночного дренирующего слоя.