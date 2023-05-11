Акция по сохранению народных традиций пройдёт в гдовском Музее рыбацкого края

15:53, 11 мая 2023, ПАИ

18 мая в Музее рыбацкого края «Самолвовский амбар» в Гдовском районе пройдет областная этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по культуре.



В акции примут участие 55 специалистов культурно-досуговых учреждений из 15 районов Псковской области.



Участников акции ждёт круглый стол по теме «Культурный туризм как ресурс развития региона и перспективное направление развития социокультурной деятельности»; интерактивная программа «Традиции рыбацкого края»; обзорные интерактивные экскурсии в комнаты скобаря, эстонцев, местного купечества и крестьянства; посещение интерактивной выставки «Цветные истории в вышивках чудских мастериц» и монумента «Александр Невский с дружиной».