В Псковской области неизвестные привязали собаку у железнодорожных путей

16:09, 11 мая 2023, ПАИ

Новых хозяев ищут для собаки, которая больше суток простояла привязанной к релейному шкафу на железнодорожных путях в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«Очередное животное намеренно привязано на смерть в глухом месте. Без воды, на солнцепёке, судя по уже в том числе и засохшим фекалиям, больше суток», - говорится в сообщении.

Собаку обнаружили путевые обходчики во время ремонтных работ на заброшенной железнодорожной ветке. В настоящее время животное находится в приюте «Лесопилка» в удовлетворительном состоянии. Сотрудники организации ищут какую-либо информацию о собаке.

Ранее сообщалось, что пскович-живодер предстанет перед судом за убийство собаки.