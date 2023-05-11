В Псковской области назвали лучшие добровольческие проекты

17:16, 11 мая 2023, ПАИ

Названы три победителя регионального этапа Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В направлении «Школьное добровольчество» победил Опочецкий районный центр культуры с проектом «Добро — Лаборатория «О2 — Кислород». Проект направлен на создание образовательно-развивающих подкастов о волонтерских направлениях, создание рабочей площадки для добровольцев, проведение региональных тематических мероприятий для волонтеров различных направлений, проведение форума для волонтеров культуры, а также организацию и проведение тренингов для добровольческих команд.

В номинации «Студенческое добровольчество» лучшим стал Центр реализации и поддержки молодежных инициатив «ЛУКИ МОЛ» с проектом «Добровольчеству — быть, о добровольчестве — знать!». Он посвящен улучшению условий осуществления волонтерской деятельности в городе Великие Луки и расширению работы Центра добровольчества по различным направлениям, среди которых: социальное, экологическое, культурно-просветительское и медиаволонтерство.

Среди проектов «серебряного» добровольчества победителем стал Псковский молодежный центр с проектом «Школа серебряных волонтеров «Академия добра». Цель проекта заключается в организации и проведении школы для волонтеров «серебряного» возраста с целью раскрытия их личностного и профессионального потенциала, самореализации и улучшения качества жизни путем вовлечения их в волонтерскую деятельность.

Победителей включат в региональную заявку для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» от Псковской области.