Два человека пострадали в результате ДТП с лосем в Струго-Красненском районе
Столкновение автомобиля Audi A6 с выбежавшим на проезжую часть лосем произошло на 224-м километре трассы Р-23 в Струго-Красненском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП водителя и пассажира автомобиля госпитализировали в медучреждение. Лось погиб.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, охотовед, дорожная служба.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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