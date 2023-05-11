Два человека пострадали в результате ДТП с лосем в Струго-Красненском районе

17:06, 11 мая 2023, ПАИ

Столкновение автомобиля Audi A6 с выбежавшим на проезжую часть лосем произошло на 224-м километре трассы Р-23 в Струго-Красненском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП водителя и пассажира автомобиля госпитализировали в медучреждение. Лось погиб.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, охотовед, дорожная служба.

Обстоятельства произошедшего выясняются.