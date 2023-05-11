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Культура

Светлана Мельникова принимает участие в Российско-белорусском музейном форуме

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова принимает участие в Российско-белорусском музейном форуме в Минске. В программе мероприятия запланировано проведение пленарного заседания, работа профильных секций, обсуждение актуальных проблем и подписание соглашений о сотрудничестве между музеями двух стран. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

Там рассказали, что в таком расширенном формате встреча музейщиков России и Белоруссии проходит впервые. Директор Государственного Русского музея Алла Манилова отметила «бурное развитие дальнейших отношений». Она анонсировала создание в следующем году Ассоциации исторических и военно-исторических музеев Российской Федерации и Белоруссии.

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич отметил, что работа между двумя странами ведется постоянно: происходит обмен опытом и удачными наработками, организуются совместные проекты. Первый музейный форум стал одним из доказательств серьезного и конструктивного сотрудничества.

В ходе пленарного заседания Светлана Мельникова рассказала о том, что музей несет в себе колоссальную просветительскую нагрузку и находится «на передовой» в борьбе за сохранение исторической памяти.

«Псковичи на протяжении всей истории страны показывали примеры стойкости и мужества в защите рубежей Родины. И именно на этих фактах необходимо воспитывать новое поколение. А понимание причастности к великим событиям и именам поможет формированию самоидентичности. Это направление для Псковского музея-заповедника является приоритетным. И сотрудники готовы поделиться наработанным опытом со своими коллегами из Белоруссии», - отметили в музее.

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