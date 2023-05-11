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Общество

Псковичей приглашают на фестиваль «Русские дороги» в Изборске

VI Всероссийский фестиваль автомототуризма «Русские дороги» пройдёт в Изборске с 1 по 8 июня. Это единственный путешествующий фестиваль по России, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

Фото предоставлены организаторами фестиваля «Русские дороги»

Основной целью фестиваля является объединение жителей России, любящих автомотопутешествия. Фестиваль создан для общения, обмена опытом, взаимопомощи и более плодотворного развития туристического движения.

Не менее важной задачей фестиваля является поддержка и развитие семейного автотуризма и популяризация внутренних маршрутов в регионах России.

«Как всегда, мы готовим обширную и интересную программу для участников и гостей нашего фестиваля с большим количеством разноплановых активностей, от познавательных до развлекательных. Наш фестиваль стал одним из локомотивов развития внутреннего автотуризма в России, мы показываем увлекательный мир автомотопутешествий», - отметил организатор фестиваля Александр Серебряков.

Также в рамках фестиваля пройдёт открытая выставка «Жизнь на колёсах».

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