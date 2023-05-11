Псковичей приглашают на фестиваль «Русские дороги» в Изборске
VI Всероссийский фестиваль автомототуризма «Русские дороги» пройдёт в Изборске с 1 по 8 июня. Это единственный путешествующий фестиваль по России, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.
Основной целью фестиваля является объединение жителей России, любящих автомотопутешествия. Фестиваль создан для общения, обмена опытом, взаимопомощи и более плодотворного развития туристического движения.
Не менее важной задачей фестиваля является поддержка и развитие семейного автотуризма и популяризация внутренних маршрутов в регионах России.
«Как всегда, мы готовим обширную и интересную программу для участников и гостей нашего фестиваля с большим количеством разноплановых активностей, от познавательных до развлекательных. Наш фестиваль стал одним из локомотивов развития внутреннего автотуризма в России, мы показываем увлекательный мир автомотопутешествий», - отметил организатор фестиваля Александр Серебряков.
Также в рамках фестиваля пройдёт открытая выставка «Жизнь на колёсах».
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