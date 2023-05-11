Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

75-летний юбилей отметил председатель Собрания депутатов Пушкиногорского района

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

«Свой юбилейный день рождения отмечает председатель Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва Николай Владимирович Иванов. Ему исполнилось 75 лет», — сообщает газета «Пушкинский край».

На протяжении более чем 50 лет его общественная и профессиональная деятельность связана с Пушкиногорским районам. Николай Владимирович достойно трудился на благо района в разных организациях и по сей день продолжает свой трудовой путь.

Николай Владимирович поблагодарил главу района Оксану Филиппову и всех присутствующих за добрые слова и отметил, что сегодняшний день в его семье особенный. Именно сегодня, 11 мая, исполнилось бы 100 лет со дня рождения его отца, Владимира Ивановича Иванова — фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны.

Глава муниципалитета Оксана Филиппова торжественно вручила юбиляру почётную грамоту администрации Пушкиногорского района за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Пушкиногорского района, а также в связи с юбилейным днём рождения.

Версия для печати













11 мая 2023

Противопожарный режим введен с 12 мая в Псковской области
11 мая 2023

Инклюзивный концерт «Весна Победы» состоялся в Пскове
11 мая 2023

Знания студентов ПсковГУ проверили в новом формате

11 мая 2023

День города Великие Луки пройдёт в конце августа

11 мая 2023

Эксперт рассказала о разнице между федеральным и региональным статусом «Ветеран труда»
11 мая 2023

В Порхове приступили к реконструкции очистных сооружений
11 мая 2023

Псковский дизайнер назвала главный тренд современной моды
11 мая 2023

Суд пересмотрит дело о бизнесе с посуточной сдачей квартиры в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...