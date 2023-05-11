75-летний юбилей отметил председатель Собрания депутатов Пушкиногорского района

18:12, 11 мая 2023, ПАИ

«Свой юбилейный день рождения отмечает председатель Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва Николай Владимирович Иванов. Ему исполнилось 75 лет», — сообщает газета «Пушкинский край».

На протяжении более чем 50 лет его общественная и профессиональная деятельность связана с Пушкиногорским районам. Николай Владимирович достойно трудился на благо района в разных организациях и по сей день продолжает свой трудовой путь.

Николай Владимирович поблагодарил главу района Оксану Филиппову и всех присутствующих за добрые слова и отметил, что сегодняшний день в его семье особенный. Именно сегодня, 11 мая, исполнилось бы 100 лет со дня рождения его отца, Владимира Ивановича Иванова — фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны.

Глава муниципалитета Оксана Филиппова торжественно вручила юбиляру почётную грамоту администрации Пушкиногорского района за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, большой личный вклад в социально-экономическое развитие Пушкиногорского района, а также в связи с юбилейным днём рождения.