Эстония рассматривает вопрос о закрытии погранпункта «Койдула – Куничина Гора»

18:26, 11 мая 2023, ПАИ

Эстония рассматривает вопрос о закрытии погранпункта «Койдула – Куничина Гора» на границе с Псковской областью, сообщает эстонское СМИ Baltnews.

Речь идёт в первую очередь о пограничном пункте «Койдула – Куничина Гора», расположенном в округе Вярска с эстонской стороны и в Псковской области с российской стороны, обеспечивая более прямой выход в такие населённые пункты, как Печоры, Изборск и Псков. После погранпункта «Ивангород – Нарва», который долгое время являлся самым загруженным, «Куничина Гора – Койдула» стоял на втором месте.

Также данный погранпункт активно использовался для грузового транспорта, в том числе доставляемого по железной дороге: рядом расположен железнодорожный узел Печоры Псковские. Но планомерная утрата Эстонией транзита, а также эстонская борьба против президента Владимира Путина привели к тому, что через погранпункт «Койдула – Куничина Гора» движение грузов значительно сократилось. Теперь заметно уменьшилось и число пеших пересечений границы.

Эстонские СМИ обнародовали мысли вице-канцлера по внутренней безопасности Министерства внутренних дел Вейко Коммусаара о целесообразности сохранять пункты пересечения границы с Россией в условиях, когда количество пересечений восточной границы Эстонии неуклонно сокращается.

По его мнению, государство должно задаться вопросом, разумно ли держать погранпункты, расположенные близко друг к другу, открытыми круглосуточно и без выходных. Также Коммусаар не удержался от оценок: по его словам, виноват в таком положении вещей президент РФ Владимир Путин.