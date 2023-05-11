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Общество

День города Великие Луки пройдёт в конце августа

Празднование Дня города Великие Луки в 2023 году запланировано на 26 августа. Такое решение опубликовала Великолукская городская Дума.

Формат и план проведения праздничных мероприятий определят позже.

Отметим, что Великие Луки — один из старейших городов России. Условной датой возникновения Великих Лук принято считать 1166 год — именно под этим годом он впервые упомянут в Новгородской летописи. Город известен как город-крепость, защищавший рубежи Руси, а также имел важное торговое значение — находился на великом торговом пути «из варяг в греки». В 1478 году Великие Луки вошли в состав Московского княжества. Екатерина Великая в память о ратных заслугах пожаловала городу герб: три золотых лука на красном поле.

В годы Великой Отечественной войны город Великие Луки подтвердил звание города-воина. В историю вошла 33-дневная героическая оборона Великих Лук, начавшаяся в декабре 1942 г. Восемнадцати великолучанам присвоено звание Героя Советского Союза. За доблесть и героизм, проявленные воинами, Великолукская операция была названа «Сталинградской битвой в миниатюре».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1983 года город Великие Луки был награждён орденом Отечественной войны I степени. 28 октября 2008 года указом президента РФ Д. Медведевым городу Великие Луки было присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Великие Луки — город, из которого начинаются многие туристические маршруты. В 60 км на берегу красивейшего Жижицкого озера расположен музей-усадьба М. П. Мусоргского, а в 30 км — мемориальный музей Софьи Ковалевской, первой женщины, ставшей членом-корреспондентом Петербургской академии наук. В черте города находится мемориальный дом-музей имени И. М. Виноградова, дважды Героя Социалистического Труда, академика.

Великие Луки — город с большим экономическим потенциалом. Промышленность города представлена практически всеми отраслями производства.

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