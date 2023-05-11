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Знания студентов ПсковГУ проверили в новом формате

Студенты ПсковГУ, обучающиеся по проекту «Цифровые кафедры», прошли проверку знаний в новом формате, сообщает пресс-служба университета.

Фото здесь и далее: пресс-служба университета

Пилотную систему проверки знаний в формате прокторинга апробировали в Псковском государственном университете. Специалисты оценили уровень подготовки студентов второго и третьего курсов основных программ высшего образования по проекту «Цифровые кафедры», который реализуется в вузе в рамках программы академического лидерства Министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет 2030».

ПсковГУ вошёл в инициативную группу вузов по проведению пилотного прокторинга. Эта процедура не применялась при реализации проекта «Цифровые кафедры» в 2022 году, но будет в обязательном порядке внедрена в 2023 году. Система прокторинга предназначена для контроля самостоятельности прохождения онлайн-экзаменов или тестов в системах дистанционного обучения. Она верифицирует личность участника и осуществляет наблюдение в реальном времени для выявления возможных нарушений. Тестовый прокторинг, который вводится для более качественного оценивания знаний студентов, практически ничем не отличается от входного и промежуточного, но есть одно нововведение: студентам предлагается загрузить в профиль три эталонных фото и использовать качественную веб-камеру.

Часть студентов тестируются при помощи фотофиксации: во время выполнения система иногда делает фото, чтобы провести идентификацию личности. 10 % студентов из общей группы проходят тест в формате видеопрокторинга: камера периодически фиксируется на несколько секунд и проводит идентификацию. Также камера реагирует на шум, предупреждая о наличии подсказок и перемещении по вкладкам браузера в поисках ответа на тестовые вопросы.

«Сейчас идёт техническая процедура перед основным итоговым ассесментом по каждой из дополнительных программ цифровой кафедры. Результат пилотного теста не пойдёт в зачёт», ╠ рассказал руководитель проекта «Цифровые кафедры» Дмитрий Андреев. 

Процедура полезна тем, что в процессе выясняются технические проблемы. В частности, у трёх студентов в личном кабинете не было кнопки прохождения прокторинга. Оперативно связались с Иннополисом — оператором проекта. В течение часа они решили эту проблему, прислав файл с обновлённой ссылкой.

Добавим, итоговое тестирование по программам «Разработка прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 8», «Организация и управление реляционными базами данных на основе SQL» пройдёт в декабре этого года, а уже в июне состоится итоговый ассесмент по программе «Анализ данных на языке Python».

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