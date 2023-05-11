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Общество

Сотрудники полиции провели беседы со школьниками из Великих Лук

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки напомнили о требованиях дорожной безопасности учащимся ГБОУ «Великолукская средняя школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке», сообщает Госавтоинспекция ОМВД России по Псковской области.

Сегодня на встрече с ребятами стражи правопорядка провели беседы на такие темы, как «ПДД — закон жизни» и «Безопасность участников, использующих СИМ», в ходе которых подопечным ещё раз напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

Были разъяснены, в частности, положения, касающиеся пешеходов, велосипедистов и владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ). Говорилось о порядке перехода проезжей части дороги, а также об ответственности, предусмотренной действующим законодательством за нарушения правил дорожного движения Российской Федерации. Учащиеся задали интересовавшие их вопросы представителю Госавтоинспекции, на которые получили исчерпывающие ответы.

Отметим, что в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в преддверии летних школьных каникул личным составом Госавтоинспекции ОМВД России по городу Великие Луки проводятся беседы и обучающие занятия с детьми, разъясняются правила дорожного движения. При этом особое внимание уделяется не только теоретической части, но и практическому применению полученных знаний и навыков.

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